Jogos Abertos de MS começam nesta quinta-feira, com disputas em quatro modalidades

Voleibol é uma das modalidades / Foto: Divulgação

Os JAMS (Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul) começam nesta quinta-feira (2), com disputas em quatro modalidades: basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Os confrontos serão realizados a partir das 7h30. A tradicional competição retorna após nove anos, com realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

A cerimônia de abertura acontecerá também nesta quinta (2), às 19 horas, no ginásio do Círculo Militar de Campo Grande. O evento segue até domingo (5), quando serão conhecidos os campeões. A entrada é gratuita ao público. Cada modalidade contará com a participação de oito equipes, nos gêneros feminino e masculino.

Ao todo, 21 municípios serão representados em quadra: Água Clara, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Antônio João, Bela Vista, Caarapó, Corumbá, Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Itaporã, Jardim, Maracaju, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

Locais de competição

O Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo) e o Sesc Horto vão receber as partidas de basquetebol. O futsal terá confrontos no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) e no Centro Poliesportivo Dom Bosco. Os jogos de handebol também acontecerão no Guanandizão e ainda terá duelos no Ginásio de Esportes Eric Tinoco Marques, o Moreninho, no campus Cidade Universitária da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). As partidas de voleibol acontecerão no Instituto Mirim e no Círculo Militar, local que também vai abrigar a Comissão Central Organizadora e o refeitório do evento.

Formato de disputa

Na primeira fase dos JAMS, as equipes (seleções municipais) estão distribuídas em dois grupos, com quatro integrantes cada. Os times se enfrentarão em seus respectivos grupos, ou seja, no sistema “todos contra todos”. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais (1º A x 2º B e 1º B x 2º A).

A fase classificatória acontece do dia 2 até a manhã do dia 4 de novembro. Na tarde de sábado, a partir das 15h, serão realizadas as semifinais das quatro modalidades. Para encerrar a competição, as finais e disputas de terceiro lugar ocorrerão na manhã de domingo (5).

Transmissão ao vivo

Quem não puder comparecer aos ginásios para prestigiar os JAMS, pode acompanhar por meio de transmissões ao vivo. O Esporte MS vai trazer as emoções da cerimônia de abertura (clique aqui para acessar). Os jogos de futsal do Guanandizão serão transmitidos pelo canal Toca & Sai Futsal (acesse aqui). Já as semifinais e finais do Poliesportivo Dom Bosco terão cobertura ao vivo da TargetTV (clique aqui e acompanhe).

Confira o regulamento geral dos JAMS e a programação completa:

