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Jogos Abertos de MS terÃ£o seis etapas regionais em 2026

Ao todo, seis municÃ­pios receberÃ£o as disputas, que ocorrerÃ£o entre os meses de abril e setembro

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 13/03/2026 Ã s 08:22

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Arquivo/ Fundesporte

As sedes das fases regionais dos JAMS 2026 (Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul), já estão definidas. Após a realização de vistorias técnicas nos municípios interessados, foram definidas as cidades que sediarão a fase regional dos JAMS 2026 organizados pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS). Ao todo, seis municípios receberão as disputas, que ocorrerão entre os meses de abril e setembro.

Nesta edição, 49 municípios aderiram à competição, com a participação de 215 equipes, reunindo aproximadamente 4 mil atletas e membros de delegações. As disputas serão realizadas nas modalidades de handebol, voleibol, futsal e basquetebol.

A escolha das cidades-sede considerou critérios como estrutura física disponibilizada pelos municípios, capacidade de apoio logístico, além do rodízio entre as cidades, estratégia que busca ampliar as oportunidades para que diferentes regiões recebam grandes competições esportivas.

Segundo o diretor-geral dos JAMS, Leandro Fonseca, que também atua como diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, é importante realizar uma espécie de rodízio para que diferentes municípios tenham a oportunidade de sediar os jogos. “Neste ano, apenas Maracaju volta a sediar uma fase regional, enquanto os demais municípios participam de um rodízio. A nossa proposta é fortalecer o desenvolvimento do esporte adulto nesses municípios e também estimular o turismo nas diferentes regiões do estado”.

Regionais e municípios participantes

A primeira etapa regional será realizada em Maracaju, entre os dias 24 e 26 de abril, reunindo equipes de Angélica, Caarapó, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Itaporã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Sidrolândia e Terenos.

A segunda regional acontecerá em Antônio João entre 15 e 17 de maio, com delegações de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Japorã, Laguna Carapã, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.

Na sequência Nova Andradina recebe a terceira regional, de 22 a 24 de maio, com a participação de Anaurilândia, Batayporã, Bataguassu, Glória de Dourados, Itaquiraí, Ivinhema, Jateí, Juti, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Taquarussu e Vicentina.

A quarta etapa será realizada em Brasilândia, de 29 a 31 de maio, envolvendo atletas de Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Já a regional de Rochedo ocorrerá entre 26 e 28 de junho, reunindo equipes de Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Corguinho, Coxim, Figueirão, Jaraguari, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sonora.

Encerrando as etapas regionais, o município de Jardim sediará as disputas entre 11 e 13 de setembro, com a participação de Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumbá, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Ladário, Miranda, Nioaque e Porto Murtinho.

Os Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul são uma das principais competições esportivas do calendário estadual e têm como objetivo promover a integração entre os municípios, estimular a prática esportiva e fortalecer o desenvolvimento do esporte em todo o estado.

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