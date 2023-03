Jogos Abertos: Time masculino de Voleibol do Projeto Reviva Vôlei passa a 1ª fase

Campeonato acontece no poliesportivo / Divulgação

A equipe masculina de Voleibol do Projeto Reviva Vôlei, de Nioaque, passou a primeira fase dos Jogos Abertos, grande campeonato que está sendo realizado em Aquidauana.

As equipes masculina e feminina agradece o apoio dos seguintes parceiros: Vereador Seco, Clínica Zakimi, Sauá, Fernandinho Moura, Carvalho Lava Rápido, Naty Variedades, Zezinho da agropecuária união, e o apoio do Professor Emerson através da Secretaria de Educação.

Jogos Abertos

Em três semanas de jogos, foram realizados ao todo 65 partidas nas modalidades de basquete, futsal e voleibol.

Os Jogos Abertos são uma realização da Prefeitura de Aquidauana e coordenação da Fundação de Esportes do Município (FEMA).

Até agora, foram marcados 317 gols na modalidade de futsal, 1.501 pontos convertidos na modalidade de basquete e, ainda, 1.323 pontos marcados na modalidade de voleibol.

No voleibol masculino estão classificadas as equipes da chave A: Terenos e Dois Irmãos; chave B: AMV e Reviva Vôlei Nioaque; chave C: Equipe do Batata e Dois Irmãos Juvenil. Já no voleibol feminino, chave A: AMV e As 6; chave B: ESKA e Madeireira Ypê.