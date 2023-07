Jogos da Integração Gospel movimenta esporte entre igrejas de Aquidauana e Anastácio

Divulgação

Teve início na noite de ontem, 17, o 1º Jogos da Integração Gospel - Campeonato de Férias de Aquidauana. A abertura foi realizada no ginásio poliesportivo, com o desfile das equipes representando suas igrejas, acendimento da pira olímpica, pronunciamento das autoridades e apresentação da banda de louvor Integração.

Estiveram presentes na solenidade de abertura o prefeito Odilon Ribeiro, pastor Dorival José - representante da Associação dos Ministros Evangélicos de Aquidauana, Yan do Amaral- representante da Fundesporte MS, Wellington Moresco – diretor-presidente da Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA), vereador Wezer Lucarelli (líder do prefeito na câmara), vereador Anderson Meireles, pastores e patrocinadores do evento esportivo e o público em geral.

Ao falar para os presentes, o prefeito Odilon Ribeiro disse da importância da competição e também anunciou o próximo evento gospel que integrará a programação festiva dos 131 anos de Aquidauana.

“Desejamos sucesso às igrejas, que seja um campeonato que promova o lazer, o entretenimento e a integração entre as congregações. Temos um número significativo de participantes, isso valoriza o nosso esporte amador. Aproveito, também, para confirmar para todos vocês que, no dia 15 de agosto, à noite, na Av. Pantaneta, vamos receber a Banda Morada na Marcha para Jesus”, afirmou o prefeito Odilon.

O campeonato reúne equipes nas categorias masculino livre, feminino livre, veterano e vôlei misto e tem por objetivo promover a integração e participação das igrejas evangélicas de Aquidauana e Anastácio por meio do esporte.

Logo após a abertura foram realizadas as primeiras partidas do torneio no futsal feminino, na qual a Igreja Deus é Fiel venceu a Igreja Batista Indígena Lagoinha por 4 a 0. No futsal masculino, ontem, a Igreja Uniedas de Anastácio venceu por 3 a 0, a Igreja Deus de Israel.

Para esta terça-feira (18), serão realizados 05 jogos, às 18h30min - futsal feminino - IEQ Vida Nova x Visão da Promessa; 19h - futsal veterano - Visão da Promessa x Manhã Gloriosa; 19h30min - futsal masculino -Uniedas Anastácio x Lagoinha; 20h - futsal masculino - CCA x Adventista e às 20h30min - futsal masculino - Vitória do Pantanal x Avivamento de Deus.

O campeonato tem apoio da Prefeitura de Aquidauana e organização da Fundação de Esportes do Município (FEMA), parceria da Fundesporte e os apoios: vereador Anderson Meireles, Sindarbitros, Associação de Ministros Evangélicos de Aquidauana (AMEA) e várias empresas locais.