Jogos da Primavera atraem centenas de atletas e deixam saudades

Prefeitura de Aquidauana

A grande final dos Jogos da Primavera, realizada no dia 27 de novembro, um dos maiores eventos esportivos escolares da região. Com a participação de centenas de estudantes de diversas escolas, as competições lotaram as arquibancadas, onde as torcidas deram um show à parte com seus gritos de incentivo.

Promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da FEMA o evento contou com competições em várias modalidades, como: futsal, vôlei de quadra e de areia, basquete, handebol, atletismo, canoagem, xadrez, tênis de mesa, judô, karatê, natação e capoeira.

Na quarta-feira, 27, aconteceram as últimas finais do 42º Jogos da Primavera. Na modalidade de futsal masculino, no sub-18, a Escola CEJAR, se consagrou campeã, vencendo do E.E. Prof. Antônio Salustio Areias, de 2 a 0.

Já na final do futsal masculino, no sub-12, a Escola Irene Cicalise também levou a melhor, vencendo do I.E.Falcão, de 4 a 0.

Na final do futsal masculino, no sub-14, o E.E. Marechal Deodoro da Fonseca, venceu da E.M. Franklin Cassiano, de 6 a 1.

E encerrando o 42º Jogos da Primavera entraram em quadra, os alunos do sub-16, da Escola CEJAR e Profª. Marly Russo Rodrigues, onde o CEJAR levou a melhor, vencendo de 3 a 2.