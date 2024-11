Jogos da Primavera reúnem escolas de Aquidauana em competição

Competição no Ginásio de Aquidauana / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Os Jogos da Primavera, promovidos pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA), estão em andamento, reunindo estudantes da rede pública e privada em diversas modalidades esportivas. As competições acontecem de segunda a sábado, nos turnos matutino, vespertino e noturno, até o final de novembro.

Nesta quinta-feira, 7 de novembro, o dia será marcado por intensas disputas. A partir das 7h30, o Poliesportivo recebe as partidas de futsal, que ocorrerão durante os três turnos. No mesmo dia, às 07h, a Lagoa Comprida será palco da prova de canoagem, no período matutino. À tarde, às 13h30, o SIMTED de Aquidauana sediará o torneio de xadrez, modalidade individual.

Na sexta-feira, 8 de novembro, o futsal segue no turno da manhã. À tarde e à noite, o Poliesportivo será palco de jogos de voleibol e futsal, com muitas emoções para os atletas e a torcida.

O evento chega ao seu fim no sábado, 9 de novembro, com jogos de futsal, que acontecerão apenas no período matutino, a partir das 7h30.

Os jogos fazem parte do calendário oficial da cidade e tiveram sua abertura no último dia 4 de novembro, com grande sucesso. A entrada é gratuita, e a presença da torcida faz toda a diferença para incentivar as crianças e adolescentes participantes.

Com atividades que envolvem diversas modalidades, o evento é uma importante oportunidade para os jovens talentos de Aquidauana mostrarem suas habilidades e também para a comunidade se envolver com o esporte local.