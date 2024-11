Jogos da Primavera: Voleibol agita manhã de competições no poliesportivo

Poliesportivo de Aquidauana / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 14, o Poliesportivo foi palco de intensas disputas de voleibol, marcando mais uma rodada do 42º Jogos da Primavera. As equipes mirins das escolas da cidade se enfrentaram com muita garra e talento nas categorias sub-10 e sub-12, além do sub-14 feminino, que também teve destaque no torneio.

Na categoria sub-12 feminina, o time da Escola Centro Cristão de Ensino mostrou superioridade ao vencer a E.E. Cândido Mariano por 2 sets a 0. As parciais ficaram em 15x18 no primeiro set e 09x18 no segundo, garantindo a vitória das atletas da escola particular.

Já na disputa sub-10 feminina, a Escola Irene Cicalise superou o time do I.E. Falcão também por 2 sets a 0, com o placar de 13x18 no primeiro set e 04x18 no segundo. A vitória evidenciou a força da equipe Irene Cicalise, que dominou a partida desde o início.

O grande destaque da manhã ficou por conta do confronto sub-14 feminino, entre as equipes da E.E. Cândido Mariano e a Escola Estadual Cejar. Em uma partida disputada ponto a ponto, as meninas do Cândido Mariano saíram vitoriosas, vencendo por 25x17 no primeiro set e 26x24 no segundo, após uma virada emocionante no final do segundo set.

Após essas disputas intensas, a programação do 42º Jogos da Primavera segue com a disputa de Tênis de Mesa, que acontece à tarde, a partir das 13h30min, no Ginásio Poliesportivo. A competição promete mais emoções e grandes confrontos, mantendo a energia e o espírito esportivo que marcam o evento.

Os Jogos da Primavera seguem até o final da semana, movimentando atletas e torcedores da cidade e mostrando o talento das futuras promessas do esporte.