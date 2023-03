Jogos de Corinthians e Fluminense movimentam rodada deste sábado

Atacante Yuri Alberto, à esquerda, está confirmado para o jogo deste sábado / (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A rodada de jogos dos campeonatos estaduais movimenta o sábado com jogos envolvendo Corinthians, Fluminense e os rivais mineiros Atlético e Cruzeiro.

O Timão abre a última rodada da fase de classificação contra o Santo André, a partir das 17h30 (de MS), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Líder do grupo C, com 19 pontos, o Corinthians já está garantido nas quartas de final. O Santo André, terceiro colocado do grupo D, com 14 pontos, não tem mais chances de classificação e também não corre risco de rebaixamento.

Uma possível escalação do Corinthians tem Carlos Miguel; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Renato Augusto, Giuliano e Romero (Giovane); Róger Guedes e Yuri Alberto.

Pelo Campeonato Carioca, o Fluminense encara o Bangu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 15h. O Tricolor é o segundo colocado do torneio e ainda luta pelo título simbólico da Taça Guanabara, troféu concedido ao primeiro colocado da fase de classificação.

O Flamengo tem quatro pontos na frente e pode ser campeão no domingo caso o Tricolor tropece neste sábado.

A provável escalação do Fluminense para esta tarde tem Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano.

O Campeonato Mineiro encerra nesta tarde a primeira fase com rodada cheia. O Atlético enfrenta o Democrata de Governador Valadares fora de casa, enquanto o Cruzeiro vai a Cariacica (ES) jogar contra o Democrata de Sete Lagoas, ambos a partir das 15h30.

O Galo, líder do grupo A, com 17 pontos, já está classificado para as semifinais. O Cruzeiro, em segundo no grupo C, com 11 pontos, precisa da vitória para confirmar a vaga na segunda fase.