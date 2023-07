Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana retornam após sete anos

Vencedores ganha, R$ 3,5 mil e troféus / Foto: Divulgação

Os Jopoin (Jogos Povos Indígenas de Aquidauana) voltaram após sete anos. Com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a competição será aberta nesta quinta-feira (27), com a cerimônia de abertura às 18 horas, na Aldeia Lagoinha, no distrito de Taunay. No mesmo local, as disputas seguem até domingo (30). A organização é da Prefeitura de Aquidauana.

Esta é a 12ª edição do evento, que neste ano receberá participantes da Associação Indígena Txané, Buritizinho, Cruzeiro, Limão Verde, Água Branca, Bananal, Lagoinha, Ipegue, Morrinho, Imbirussu, Colônia Nova, Córrego Seco, Tico Lipu e Distrito de Taunay.

De acordo com a Fema (Fundação de Esportes do Município de Aquidauana), coordenadora geral dos Jogos, a expectativa é reunir aproximadamente 560 atletas das aldeias, que disputarão seis modalidades: arco e flecha, lança, futebol, voleibol, cabo da paz e atletismo.

O encerramento dos Jopoin está programado para domingo (30), às 10 horas. Segundo a organização, serão premiados os três primeiros colocados de cada prova: troféu de campeão geral + R$ 2.000,00; troféu de vice-campeão geral + R$ 1.000,00; e troféu de 3° colocado geral + R$ 500,00.

As comunidades dos povos originários de Aquidauana integram o programa “Povos Indígenas: Esportes, Lazer e Cidadania”. A iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, com coordenação da Fundesporte e Setescc, fomenta a prática esportiva nas aldeias para pessoas de todas as idades. Com o programa, profissionais de Educação Física e agentes indígenas são contratados para ministrarem treinamento de modalidades nas comunidades, além do fornecimento de materiais esportivos.

“A prática esportiva nas comunidades indígenas é fundamental, porque promove a interação social, a qualidade de vida e saúde, além de manter viva as tradições nativas desses povos. O retorno dos Jopoin vai de encontro com o desenvolvimento do programa Povos Indígenas: Esportes, Lazer e Cidadania, que hoje está presente em 30 municípios do nosso estado”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.