Jogos Escolares da Juventude de MS celebram 10 anos de transformação

Competição em Campo Grande / Foto: Divulgação/COOLLAB Fotografia esportiva

As delegações do último grupo de modalidades da primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, para atletas de 12 a 14 anos, chegaram à Campo Grande na quinta-feira (20). O evento, organizado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), comemora em 2024 uma década de profundas transformações.

Professor de Educação Física, Jancleber Camacho Cavalcante, de 50 anos, de Naviraí, compartilha uma longa história com os Jogos Escolares. Ele começou como atleta de judô aos 11 anos e tornou-se treinador aos 18. Cavalcante relembra os desafios enfrentados antes das reformas, onde os atletas dormiam nas escolas e se alimentavam com refeições preparadas por merendeiras, criando uma logística complicada, já que as delegações precisavam levar colchões. As escolas, muitas vezes, não ofereciam instalações adequadas para hospedagem.

“Muitas vezes chovia e os colchões ficavam molhados, era uma tortura. E quando as cozinheiras iam embora, eu tinha que tirar dinheiro do bolso para alimentar meus alunos”, recorda Cavalcante.

Desde 2015, a Fundesporte oferece hospedagem em hotéis e refeições fornecidas pelo Governo do Estado, seguindo orientações nutricionais. “Com essas mudanças, os alunos estão mais focados no treinamento. Eles vêm para os jogos com entusiasmo, sabendo que terão um local adequado para dormir, tomar banho e se alimentar. Hoje, estamos em um verdadeiro paraíso”, destaca o professor.

Ademir Alves de Oliveira, de 54 anos, técnico de Ponta Porã e coordenador da Associação Calvoso, participa dos Jogos Escolares desde 1996. Oliveira, que também é técnico de voleibol na Escola Estadual João Brembatti Calvoso, ressalta as melhorias ao longo dos anos. “Participamos dos Jogos Escolares desde que comecei no voleibol. O nosso projeto de treinamento é um dos mais antigos do estado. Enfrentamos muitos desafios, mas hoje, o Governo do Estado abriu novas oportunidades para o esporte escolar”, afirma Oliveira.

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul agora possuem a mesma relevância que as competições nacionais, oferecendo aos atletas uma experiência de alta qualidade. “Os Jogos Escolares de MS são um exemplo para o Brasil. Muitas dessas crianças não participam dos jogos nacionais, mas vivenciam aqui uma experiência equivalente. Isso é incrível, pois elas têm a chance de sentir o que é participar de uma competição de nível nacional”, complementa o técnico.

Além disso, os locais de competição são extremamente seguros para as crianças, e a Fundesporte tem promovido cursos de capacitação para técnicos nos municípios do interior, elevando o nível dos atletas e a qualidade das competições.

*Com informações da Comunicação Setesc