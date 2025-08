Jogos Escolares da Juventude definem campeões do futsal e do volêi

Jogos escolares da Juventude / Funderporte

No último domingo (3), foi concluído o segundo bloco de modalidades dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 12 a 14 anos. Esta etapa envolveu as modalidades coletivas de futsal e voleibol, nos naipes feminino e masculino. A edição de 2025, realizada em Campo Grande, reúne cerca de 3,4 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 62 municípios sul-mato-grossenses.

Na 1ª divisão do voleibol masculino, a equipe de Caarapó conquistou o primeiro lugar. No feminino, o título ficou com Campo Grande. Já no futsal, também na 1ª divisão, a equipe de Rio Brilhante foi campeã no masculino, enquanto Paranhos levou o ouro no feminino.