Jogos escolares da Juventude têm mais de 3,5 mil atletas inscritos

A cerimônia de abertura da segunda etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul acontecerá nesta quinta-feira (1º), às 19h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A competição reunirá mais de 3.500 estudantes-atletas de 15 a 17 anos.

Neste ano, o evento promete ser ainda maior, com representantes de 55 municípios, demonstrando um crescimento significativo em comparação ao ano anterior, que contou com 2.939 atletas na mesma faixa etária.

Organizados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, através da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), os Jogos serão divididos em quatro blocos de modalidades.

No primeiro bloco, de 1º a 5 de agosto, acontecerão as disputas individuais de atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e wrestling (luta olímpica). O segundo bloco, de 5 a 12 de agosto, incluirá modalidades coletivas como voleibol e handebol, em suas primeiras e segundas divisões. De 12 a 19 de agosto, o terceiro bloco também será dedicado às modalidades coletivas, com basquetebol e futsal. Finalmente, de 16 a 19 de agosto, haverá competições de ginástica artística, ginástica rítmica, natação e xadrez.

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul promovem a prática esportiva entre os jovens e garantem classificação dos melhores atletas para a etapa nacional, os Jogos da Juventude, organizados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil). Neste ano, a etapa nacional ocorrerá de 13 a 28 de novembro, em João Pessoa (PB).