Jogos Escolares de Jardim voltam em outubro

A premiação dos vencedores ainda será definida / Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes, Turismo, Cultura, Lazer e Cidadania de Jardim, confirmou nesta sexta-feira, 1º, o retorno dos Jogos Escolares de Jardim, que serão realizados entre os dias 3 e 10 de outubro de 2025. A decisão foi tomada em reunião com o secretário municipal de Esportes, Professor Sérgio Henrique Sá Braga, representantes da equipe técnica, diretores escolares e professores de Educação Física das redes pública e privada de ensino.

O secretário destacou que a retomada dos jogos é um pedido direto do prefeito Juliano da Cunha Miranda, o Guga, e atende a um antigo anseio da comunidade escolar. “A retomada dos Jogos Escolares é fundamental para fortalecer a integração entre os estudantes, fomentar o esporte e revelar novos talentos. Queremos resgatar o clima esportivo que movimentava as escolas e lotava as quadras durante uma semana inteira”, afirmou.

Três locais, diversas modalidades e novos planos

As competições acontecerão simultaneamente em três locais: o Ginásio de Esportes Ticão, a Escola Municipal Castelo Branco e a Escola Municipal Rufina Caldas. As finais estão programadas para o Ginásio Ticão.

O formato tradicional dos jogos será mantido, com categorias distribuídas por faixa etária:

Futsal: até 6 anos; 7/8; 9/10; 11/12; 13/14; e 15/17 anos.

Basquete, Handebol, Voleibol e Vôlei de Praia: até 12; 13/14; e 15/17 anos.

Modalidades individuais (Xadrez, Dama e Tênis de Mesa): até 8; 9/10; 11/12; 13/14; e 15/17 anos.

Judô: será realizado em formato de festival, com apoio das academias locais.

Cada atleta poderá competir em uma modalidade individual e duas coletivas, respeitando o limite de inscrições por escola: 10 atletas por modalidade coletiva, 6 por faixa etária nas individuais, e uma dupla no Vôlei de Praia.

A novidade para esta edição é a inclusão oficial do Vôlei de Praia e do Judô, além da previsão de inserção do Badminton nos jogos de 2026.

Premiação

A premiação dos vencedores ainda será definida conforme o orçamento disponível da Secretaria, mas a proposta aprovada foi substituir os troféus por kits esportivos para as equipes campeãs.

Segundo o professor Sérgio, os Jogos Escolares não apenas valorizam os estudantes, mas também fortalecem o papel dos profissionais da Educação Física. “Temos o compromisso de reestruturar e fortalecer os jogos, criando condições para que nossos atletas participem também de competições estaduais como os JEMS e os JOJUMS”, concluiu.

A retomada dos Jogos Escolares de Jardim marca um novo ciclo de incentivo ao esporte estudantil, com foco na formação cidadã, integração social e descoberta de talentos locais.

