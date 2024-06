Jogos Escolares de MS comemora 10 anos em cerimônia de abertura

Concha Acústica Helena Meirelles / Fotos: Daniel Sampaio

Foram oficialmente abertos, nesta quinta-feira, 6, os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2024. A cerimônia que marcou o início da competição escolar, na faixa etária de 12 a 14 anos, foi realizada na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O evento é promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer). Este é um momento histórico para o esporte sul-mato-grossense, com recorde de participação.

De 2015 para cá os Jogos tiveram várias transformações. Agora, os adolescentes possuem conforto para se dedicar exclusivamente às modalidades. Eles ficam em hotéis preparados para recebê-los e um buffet é contratado para atender aos jogos. Dessa forma, os atletas têm a alimentação acompanhada por nutricionista.

Neste período, já são mais de 30 mil atletas, com equilíbrio de adesão, onde as mulheres representam quase 42% e os homens 58%. Nas modalidades coletivas, destaque para o futsal, que conta com 40% dos atletas envolvidos no projeto.

"Fico muito feliz em estar à frente desses dez anos de transformação no esporte. Desde 2015 que ninguém mais dorme em alojamento ou come de forma improvisada. Tudo isso faz a diferença na vida dos nossos atletas. E não seria possível sem a dedicação de cada parte dessa grande equipe", destaca o secretário da Setesc, Marcelo Miranda.

"Tivemos 2 mil atletas inscritos em 2015 e para 2024 a previsão é que teremos mais de 8 mil atletas inscritos em todas as etapas dos jogos. É uma transformação muito grande, e isso se dá devido ao empenho de todos os técnicos, gestores, chefes de delegação, e principalmente dos atletas. Esse dia é de muita comemoração para o desporto escolar de Mato Grosso do Sul", frisa o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.

Essa primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul acontece toda em Campo Grande, nos dias 6 a 24 de junho, com disputas na faixa etária de 12 a 14 anos. Os primeiros quatro blocos serão realizados em Campo Grande. Depois, a terceira divisão acontece em Coxim, e os atletas classificados participam da competição nacional dos Jogos Escolares em Recife.

Para Mauro Bernardes, 60, chefe da delegação do município de Três Lagos, a mudança nos Jogos Escolares da Juventude de MS também se dá na qualidade dos locais de competição escolhidos.

"Hoje as condições dos locais das competições, hotel, alimentação, são bem elevadas. Eu participo dos jogos desde de 89, então eu passei várias fases dos jogos e nunca tivemos essas condições que nos últimos dez anos tem sido apresentadas para a gente. Está ficando cada vez mais difícil ganhar o campeonato, devido aos recordes de participações. Os alunos querem se destacar nas competições regionais para poder chegar aqui e ter uma chance de disputar o campeonato brasileiro".

Ihandra Harumi, de 13 anos, praticante de judô, participa pela segunda vez dos Jogos Escolares de MS e relata os benefícios do esporte em sua vida.

"O judô ajuda muito na disciplina, a manter o peso, me dá responsabilidade. Eu estou adorando participar dos Jogos Escolares, adorei as camisetas, a garrafa e a sacola. A refeição é maravilhosa, eu estou aguardando pela hora da luta e espero um bom resultado. É muito bom estar aqui representando a minha cidade, é muito boa a sensação de estar fazendo parte de tudo isso", destaca a judoca.

Com novo formato, os Jogos Escolares da Juventude de MS serão divididos em quatro blocos, no feminino e masculino, todos os blocos acontecerão na Capital e em sequência. O primeiro é composto pelas modalidades atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e wrestling (luta olímpica). No segundo bloco haverá disputas de basquetebol e futsal. No terceiro entram em ação os estudantes-atletas do handebol e voleibol. Por último, ginástica artística, ginástica rítmica, karatê, natação e xadrez.

*Com informações da Comunicação Fundesporte