Jogos Escolares de MS para alunos de 12 a 14 anos começam no fim de semana

Na sequência, de 29 de julho a 4 de agosto, será a vez das equipes de voleibol e futsal (1ª e 2ª divisões). Por fim, o terceiro e último bloco contará com as modalidades de basquetebol, handebol (1ª e 2ª divisões) e vôlei de praia, com encerramento previsto para o dia 10 de agosto.

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 12 a 14 anos, têm início na próxima sexta-feira (25). A competição será realizada em três blocos, reunindo estudantes-atletas de todo o estado em diversas modalidades esportivas. No primeiro bloco, que segue até o dia 28 de julho, entram em disputa as modalidades de natação, xadrez, judô, badminton, ginástica artística, tênis de mesa, wrestling, karatê e atletismo.

Todas as fases do evento serão realizadas em Campo Grande, sob organização do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A programação segue até 10 de agosto.

A fim de contemplar os estudantes-atletas do último bloco de modalidades, a cerimônia de abertura da etapa de 12 a 14 anos acontecerá no dia 4 de agosto (segunda-feira), às 16h, na Concha Acústica Helena Meirelles, em Campo Grande.

A edição 2025 reúne cerca de 3,4 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 52 municípios sul-mato-grossenses.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, ressalta a importância da iniciativa.

“Contamos com a participação de 52 municípios e 3.446 participantes. É um evento de grande porte, e estamos nos empenhando para proporcionar uma experiência memorável a todos os envolvidos. Sem dúvida, será uma vivência inesquecível para os nossos jovens.”

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, os Jogos desempenham papel essencial na formação dos atletas.

“Essa é uma competição fundamental para o desenvolvimento esportivo em nosso estado. Os jogos ajudam nossos jovens a melhorar o desempenho nas suas modalidades, ao mesmo tempo em que aprendem sobre disciplina, persistência e espírito coletivo.”

A diretora dos Jogos Escolares da Juventude, Karina Pereira Quaini, também destaca o impacto positivo do evento. “Mais do que uma competição, os Jogos são uma oportunidade de integração, crescimento e valorização dos talentos esportivos de todo o Mato Grosso do Sul.”

No primeiro bloco de modalidades dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, as competições ocorrerão nos seguintes locais: as provas de atletismo serão realizadas no Parque Olímpico Ayrton Senna; o badminton, no Ginásio Moreninho; a ginástica artística, no CEFAT; o judô, no Ginásio Guanandizão; o karatê, no Colégio Tic Tac; a natação, no Rádio Clube Cidade; o tênis de mesa e o xadrez, no Nipo Centro; e o wrestling, na RA Academia Fitness e Combat. O centro de convivência dos jogos será no Clube Estoril.

Os jogos acontecerão das 8h às 12h no período matutino e das 14h às 17h no período vespertino. Vale ressaltar que a competição é seletiva para os JEB's 2025 (Jogos Escolares Brasileiros) que acontecerão em Uberlândia (MG), entre os dias 5 e 28 de outubro.

*Com informações da Comunicação Setesc