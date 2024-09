Jogos Internos da Aldeia Bananal reúnem participantes e revelam talentos

Sucesso na primeira edição motiva novos eventos / Divulgação

Os Jogos Internos da Aldeia Bananal aconteceram de 5 a 8 de setembro em Aquidauana, reunindo cinco vilas em um evento cheio de esportes e confraternização. Esta foi a segunda edição do torneio, que, após o sucesso da primeira edição no ano passado, foi novamente realizado no mês de setembro, aproveitando o feriado de 7 de setembro.

Levison Cândido, presidente da Liga Esportiva da Aldeia Bananal, destacou o objetivo dos jogos: promover a interação entre as vilas e revelar novos talentos. “No ano passado, decidimos realizar a primeira edição dos Jogos Internos com o propósito de estreitar laços entre as vilas e descobrir novos talentos. O sucesso nos motivou a repetir o evento este ano, mantendo a tradição de setembro”, afirmou Cândido.

O evento começou com a cerimônia de abertura na quinta-feira, 5 de setembro, à noite, seguida pelos jogos de futsal. Na sexta-feira, a programação continuou com jogos de voleibol à tarde e a competição Garota e Garoto JOI 2024 à noite. Os representantes da Vila Paraíso/Baixadão foram eleitos Garoto e Garota JOI.

No sábado, os participantes competiram em jogos de society pela manhã e nas semifinais de futsal e voleibol à tarde. Também foram realizados eventos de atletismo, com provas de 100 e 400 metros, masculino e feminino. As finais de voleibol e futsal ocorreram à noite. No domingo, as finais de society e modalidades tradicionais como Cabo de Guerra, Lançamento e Arco e Flecha foram as últimas atrações.

A cerimônia de encerramento foi realizada no domingo ao meio-dia, com a entrega de premiações para as melhores vilas. A Vila Baixadão/Paraíso conquistou o título de Campeã Geral, recebendo um troféu, uma bola de futebol e R$ 500. A Vila Central ficou com o vice-campeonato, recebendo um troféu e 300 reais, enquanto a Vila Norte foi a terceira colocada, ganhando um troféu e R$ 200.

Todas as premiações foram possíveis graças a parcerias e ao apoio fundamental da liderança tribal da Aldeia Bananal.