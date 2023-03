Joinville conquista Supercopa Masculina de Futsal

O Joinville Esporte Clube (JEC/Krona) é o campeão da Supercopa Masculina de Futsal 2023. A equipe catarinense goleou Associação Desportiva Brasil Futuro/Sorocaba/Magnus Futsal (SP) por 4 a 1, neste domingo (19), para ficar com o título. A competição, que teve início no dia 15 de março, teve disputas na Arena Maracaju “Dr. Adersino Valensoela Gomes”, em Maracaju, e contou com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Os gols do Tricolor de Santa Catarina foram marcados por Xuxa e Henrique, duas vezes cada. O time paulista descontou com Genaro. Com o troféu em mãos, o Joinville assegurou vaga à Copa Libertadores da América deste ano, que acontecerá em Caracas, na Venezuela, de 21 a 28 de maio. O Cascavel Futsal (PR), atual campeão do torneio continental, também representará o Brasil no certame.

“Foram cinco dias de espetáculos, com os grandes protagonistas do futsal brasileiro. E o melhor: em Mato Grosso do Sul, na nossa terra. Hoje, nosso estado já sai na frente para receber competições desse porte e vem se tornando um dos centros do futsal no país”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

O terceiro lugar da Supercopa Masculina de Futsal ficou com o Pato Futsal (PR), ao bater o Joaçaba (SC), também neste domingo (19), por 5 a 3. Presente na cerimônia de premiação em Maracaju, o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda, comemorou a vinda da competição para Mato Grosso do Sul. “A Arena Maracaju é um complexo de impacto, pensada exatamente para receber eventos grandes eventos, como uma Supercopa de Futsal. O público compareceu e pôde acompanhar de perto todos esses jogos eletrizantes”.

Organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), a Supercopa teve a participação de clubes que disputaram a Taça Brasil, Copa do Brasil, Copa Sul e Copa Nordeste de Futsal na última temporada: Pato Futsal (PR), Ceará Sporting Club (CE), Joaçaba Futsal (SC), Joinville Esporte Clube/Krona (SC), Associação Desportiva Brasil Futuro/Magnus (SP) e Jijoca Futsal (CE).