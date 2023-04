Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo

Divulgação

O novo técnico do flamengo é o argentino Jorge Sampaoli.

Antes em modo de espera, o argentino virou o foco principal, acertou bases após reunião ontem e se apresentará ao clube rubro-negro neste fim de semana.

Marcos Braz, vice de futebol, Bruno Spilde, diretor executivo, e Diogo Lemos, integrante do Conselho do Futebol, se reuniram com um representante do treinador argentino em um hotel na Barra da Tijuca.

Depois, o clube anunciou o acordo.

O treinador deixará a Espanha hoje onde tratava da saída do Sevilla, rumo ao Rio de Janeiro. O nome virou consenso entre os dirigentes rubro-negros após os resultados recentes e a incerteza pelo futuro de Jorge Jesus.