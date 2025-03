Josy Madruga será a única mulher brasileira na Maratona das Areias, no Saara

Divulgação

A ultramaratonista Josy Madruga, de 47 anos, será a única mulher brasileira na Maratona das Areias, uma das competições mais desafiadoras do mundo.

A prova acontece em abril no deserto do Saara, no Marrocos, onde os atletas percorrem 250 km em seis dias, enfrentando temperaturas de até 50 ºC e carregando seus próprios suprimentos.

Com uma carreira consolidada no esporte de Mato Grosso do Sul, Josy já participou de diversas competições, apoiadas pela Fundesporte e Setesc, que ajudaram em sua preparação. Ela também é secretária municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Rio Verde de Mato Grosso, incentivando o esporte e o turismo na região.

Josy destaca a importância da resiliência mental e do foco para enfrentar os desafios do deserto. "A maior dificuldade será o que acontece dentro da minha cabeça", afirma ela, que utiliza técnicas de visualização, meditação e controle da respiração para manter a clareza mental.

Ser a única mulher brasileira na competição a motiva a inspirar outras mulheres. "Cada quilômetro percorrido será uma vitória não só minha, mas de todas as mulheres que ousam sonhar grande", diz Josy.

Após enfrentar sérias dificuldades de saúde em 2021, Josy se fortaleceu e acredita que essa experiência a preparou para desafios como o do Saara. O secretário de Estado de Turismo, Marcelo Miranda, parabeniza a atleta pela sua trajetória e o apoio ao esporte em Mato Grosso do Sul.

Agora, Josy intensifica os treinos físicos e psicológicos para o Saara e já planeja encarar uma ultramaratona no Everest após a competição.