Jovem enxadrista de Bodoquena conquista destaque nacional e internacional

Com apenas 13 anos, Lucas Pereira Ramalho já é um dos principais nomes do xadrez escolar brasileiro
Lucas já viveu experiências enriquecedoras / Divulgação
Bodoquena tem se tornado referência no xadrez graças ao talento precoce de Lucas Pereira Ramalho. Estudante do 9º ano B da Escola Estadual Joaquim Mário Bonfim, o jovem enxadrista vem acumulando conquistas expressivas em competições estaduais, nacionais e até internacionais, levando o nome da cidade para o tabuleiro dos grandes torneios.
O interesse de Lucas pelo xadrez começou cedo: aos cinco anos, aprendeu os primeiros movimentos com o pai. Desde então, a dedicação e o amor pelo jogo o colocaram entre os melhores do país. Atualmente, ele lidera o ranking estadual sub-14 e ocupa a quinta posição no ranking brasileiro da mesma categoria.
Seu currículo impressiona. Lucas já participou de eventos como o Campeonato Brasileiro Escolar, o Festival Nacional da Juventude, o Aberto do Brasil e o Sampa Chess Open. Em uma dessas competições, protagonizou um feito raro: venceu o Grande Mestre Neuris Delgado durante uma exibição simultânea com 30 jogadores.
Além de representar Bodoquena, Lucas também leva as cores de Mato Grosso do Sul a diferentes estados em busca de novas vitórias. Para 2025, o calendário segue intenso. Ele já está confirmado nos Jogos Escolares da Juventude e busca apoio para competir no XIV Panamericano de Xadrez Escolar, em Florianópolis (SC), que reunirá atletas de seis países.
Mais do que um esporte, o xadrez tem sido uma ferramenta de transformação para o jovem talento. Por meio dele, Lucas já viveu experiências enriquecedoras, como viagens, novas amizades e o desenvolvimento de habilidades como disciplina, estratégia e resiliência. Sua história mostra que, com incentivo e esforço, o talento pode abrir portas para um futuro promissor.
