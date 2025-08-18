Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 17:53

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Jovem enxadrista de Bodoquena conquista destaque nacional e internacional

Com apenas 13 anos, Lucas Pereira Ramalho já é um dos principais nomes do xadrez escolar brasileiro

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 15:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Lucas já viveu experiências enriquecedoras / Divulgação

Bodoquena tem se tornado referência no xadrez graças ao talento precoce de Lucas Pereira Ramalho. Estudante do 9º ano B da Escola Estadual Joaquim Mário Bonfim, o jovem enxadrista vem acumulando conquistas expressivas em competições estaduais, nacionais e até internacionais, levando o nome da cidade para o tabuleiro dos grandes torneios.

O interesse de Lucas pelo xadrez começou cedo: aos cinco anos, aprendeu os primeiros movimentos com o pai. Desde então, a dedicação e o amor pelo jogo o colocaram entre os melhores do país. Atualmente, ele lidera o ranking estadual sub-14 e ocupa a quinta posição no ranking brasileiro da mesma categoria.

Leia Também

• Aluno de Bodoquena é ouro no xadrez e garante vaga nos Jogos Escolares

• Enxadrista Anastaciana é vice-campeã em campeonato de xadrez

• Campeões no xadrez

Seu currículo impressiona. Lucas já participou de eventos como o Campeonato Brasileiro Escolar, o Festival Nacional da Juventude, o Aberto do Brasil e o Sampa Chess Open. Em uma dessas competições, protagonizou um feito raro: venceu o Grande Mestre Neuris Delgado durante uma exibição simultânea com 30 jogadores.

Além de representar Bodoquena, Lucas também leva as cores de Mato Grosso do Sul a diferentes estados em busca de novas vitórias. Para 2025, o calendário segue intenso. Ele já está confirmado nos Jogos Escolares da Juventude e busca apoio para competir no XIV Panamericano de Xadrez Escolar, em Florianópolis (SC), que reunirá atletas de seis países.

Mais do que um esporte, o xadrez tem sido uma ferramenta de transformação para o jovem talento. Por meio dele, Lucas já viveu experiências enriquecedoras, como viagens, novas amizades e o desenvolvimento de habilidades como disciplina, estratégia e resiliência. Sua história mostra que, com incentivo e esforço, o talento pode abrir portas para um futuro promissor.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

20ª rodada do Brasileirão

Palmeiras vence Botafogo por 1 a 0

Brasileirão

Santos perde de 6 a 0 para o Vasco e Neymar vai às lágrimas

Esporte

Inter e Fla jogam na capital gaúcha antes de decisão pela Libertadores

Bruno Henrique, do Flamengo, vira réu por fraudar resultado de jogo

Flamengo vira e vence Bragantino no Brasileirão

Flamengo recebe São Paulo no Maracanã em retorno do Brasileirão

Eventos

Catedral Erudita leva música de concerto ao Festival de Inverno de Bonito 2025

Publicidade

Esportes

Vôlei feminino do Instituto Falcão é campeão da 2ª divisão dos JEMS 2025

ÚLTIMAS

Galeria de fotos

Confira fotos do rodeio na 4ª noite da ExpoAqui 2025

Polícia

PRF apreende 18 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-267

Motorista foi preso em flagrante pela equipe

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo