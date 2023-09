Jovens canoístas de Aquidauana fazem bonito no Campeonato Brasileiro de Canoagem

Os canoístas aquidauanenses Afonso Miranda, Matheus Miranda, Kauê Rocha e Edgar Balbuena, estiveram presentes representando o município e defendendo as cores do Clube de Regatas Aquidauana (CRA) no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem que aconteceu entre os dias 20 e 24 de setembro de 2023, na cidade de Lagoa Santa/MG.



A competição de altíssimo nível realizada pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), que tem o aquidauanense Rafael Girotto como presidente, reuniu na Lagoa Central da cidade mais de 500 atletas de todas as regiões do Brasil e contou com a participação dos principais nomes da canoagem brasileira, como dos medalhistas olímpicos Isaquias Queiroz e Erlon de Souza, e de atletas tarimbados, como Roberto Maehler e Edson Silva.



Competindo na categoria júnior (atletas com 17 e 18 anos de idade) os atletas e irmãos Afonso Miranda e Matheus Miranda ficaram com o 4º lugar no K2 (caiaque duplo) 500m, uma marca histórica nunca antes conquistada por competidores sulmatogrossenses em uma etapa do campeonato brasileiro de velocidade. Afonso Miranda também bem representou o município chegando a outras duas finais no K1 (caiaque individual) nos 1000m e 500m, terminando em 7º lugar em ambas as competições.



Outros atletas de Aquidauana que fizeram excelentes resultados foram Edgar Balbuena (categoria sênior – atletas entre 19 e 34 anos) e Kauê Rocha (categoria cadete – atletas entre 15 e 16 anos). Edgar Balbuena conquistou a 7º colocação no K1 1000m, o 6º lugar no K1 500m e no K2 500m, prova em que fez dupla com William Silva, também atleta do CRA. Kauê Rocha por sua vez obteve importantes resultados dentro de sua concorrida categoria, chegando a duas semifinais.



A delegação do CRA contou com três atletas e um dirigente, Paulo Reis Filho, e se juntou aos demais atletas e dirigentes que representaram o Estado do Mato Grosso do Sul na competição. Como forma de viabilizar a ida da delegação de Aquidauana a esta competição nacional, o CRA contou com a parceria do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), entidade ao qual o Clube de Aquidauana é conveniado, o apoio financeiro das empresas locais Postos WA, Futuro Importados, Óptica View e Bicicletaria Total Bike, além das pessoas físicas que auxiliaram através das campanhas realizadas por meio da venda de rifas e “pix solidário”.



Aos interessados em saber mais sobre as atividades do Clube de Regatas Aquidauana acessem o instagram @aquidauana.clube e para aqueles(as) que desejam ingressar na prática da canoagem hoje o município de Aquidauana conta com a escolinha de canoagem, localizada no Parque da Lagoa Comprida, coordenada pela FEMA, através do professor e instrutor de canoagem Diego Orsi. As regras para ingressar na escolinha de canoagem são estar matriculado em uma instituição de ensino e ter entre 10 à 17 anos. Os dias e horários das aulas são terças (período matutino e vespertino), quartas (período vespertino) e sábados (período matutino). Enquanto que para as pessoas de maior idade que tenham interesse em iniciar na canoagem recomendamos que entre em contato através o instagram do clube.