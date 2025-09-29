Jovens indígenas de Miranda conquistam título invicto em torneio estadual de futebol

A competição reuniu cerca de 120 atletas / Divulgação

O evento foi promovido pelo TRT-MS (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região), em parceria com o MPT-MS (Ministério Público do Trabalho) e o Conselho do Trabalho Decente e Enfrentamento ao Trabalho Infantil. A competição reuniu cerca de 120 atletas, vindos de mais de 40 comunidades indígenas de diferentes municípios, incluindo Dourados, Aquidauana, Sidrolândia, Bodoquena e Campo Grande.

A equipe de jovens indígenas de Miranda sagrou-se campeã invicta do 3º Torneio de Futebol de Jovens das Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul, na categoria Sub-17. Os atletas representam as Terras Indígenas Cachoeirinha, Passarinho e Moreira e brilharam na competição realizada entre os dias 26 e 28 de setembro, em Campo Grande.

Ainda, o torneio integra o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, iniciativa que incentiva a permanência de jovens na escola por meio do esporte, além de reforçar a luta contra a exploração da mão de obra infantil.

A equipe mirandense contou com o apoio da Prefeitura de Miranda e o incentivo do vereador Ed Antônio (PT), que acompanha e fortalece a participação dos jovens desde a primeira edição do torneio, em 2022.

Um dos grandes destaques foi o goleiro Einko, da Aldeia Moreira, que brilhou com defesas decisivas e foi eleito o Melhor Goleiro do Campeonato, reforçando o protagonismo dos atletas de Miranda na competição.

