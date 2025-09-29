Acessibilidade

29 de Setembro de 2025 • 18:07

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Jovens indígenas de Miranda conquistam título invicto em torneio estadual de futebol

Os atletas representam as Terras Indígenas Cachoeirinha, Passarinho e Moreira

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 16:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A competição reuniu cerca de 120 atletas / Divulgação

A equipe de jovens indígenas de Miranda sagrou-se campeã invicta do 3º Torneio de Futebol de Jovens das Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul, na categoria Sub-17. Os atletas representam as Terras Indígenas Cachoeirinha, Passarinho e Moreira e brilharam na competição realizada entre os dias 26 e 28 de setembro, em Campo Grande.

O evento foi promovido pelo TRT-MS (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região), em parceria com o MPT-MS (Ministério Público do Trabalho) e o Conselho do Trabalho Decente e Enfrentamento ao Trabalho Infantil. A competição reuniu cerca de 120 atletas, vindos de mais de 40 comunidades indígenas de diferentes municípios, incluindo Dourados, Aquidauana, Sidrolândia, Bodoquena e Campo Grande.

Leia Também

• Copa de Futebol Amador Feminino começa sábado em Corumbá

• Apresentação do CRA de Aquidauana tem a presença do presidente da Federação de Futebol

• Piraputanga recebe amistoso master de futebol neste domingo

Ainda, o torneio integra o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, iniciativa que incentiva a permanência de jovens na escola por meio do esporte, além de reforçar a luta contra a exploração da mão de obra infantil.

A equipe mirandense contou com o apoio da Prefeitura de Miranda e o incentivo do vereador Ed Antônio (PT), que acompanha e fortalece a participação dos jovens desde a primeira edição do torneio, em 2022.

Um dos grandes destaques foi o goleiro Einko, da Aldeia Moreira, que brilhou com defesas decisivas e foi eleito o Melhor Goleiro do Campeonato, reforçando o protagonismo dos atletas de Miranda na competição.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Fluminense e Botafogo disputam fase no Brasileirão neste domingo

Esporte

MS encerra Jogos da Juventude 2025 em 6º lugar no ranking geral

Esporte

Corumbá abre inscrições para VII Corrida de Aventura do Piraputangas

Prova acontece em 19 de outubro com premiação em dinheiro e troféus

Esporte

Bonito recebe final da Liga Terrão Estadual neste domingo

Publicidade

Esporte

Bonito recebe Corrida de Orientação Sprint com atletas de várias cidades

ÚLTIMAS

Saúde

Aquidauana inicia capacitação em saúde mental para profissionais da rede básica

A expectativa é que a capacitação fortaleça o acolhimento e a atenção em saúde mental

Meio Ambiente

Brigada Alto Pantanal monitora incêndio na Serra do Amolar

Registro foi confirmado no domingo e mobiliza equipes em área remota

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo