Jovens são premiados em em encontro católico dos Jogos Desportivos de Aquidauana

Jovens da comunidade católica de Aquidauana representaram a cidade na 1ª Edição dos Jogos Desportivos, no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, o 1⁰ Jogos Desportivos do Segue-me - Edição Santa Dulce dos Pobres, evento realizado pelos jovens da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no fim de semana.

A competição contou com 14 times nas modalidades de futsal, vôlei e queimada. A torcida fez a diferença na disputa que busca a interação entre os jovens e aliar o esporte à solidariedade, a competição visou arrecadar alimentos não perecíveis para doação a uma instituição de Aquidauana. A inscrição era 1 quilo de alimento por atleta e modalidade.

O evento teve apoio da Fema (Fundação de Esportes de Aquidauana). Segundo a prefeitura, a premiação contou com descontração, por exemplo, premiando os craques do jogo, os "mãos de alface", que não consegue segurar nada, o pior do jogo, titulado como "bola murcha", entre outros.

Ao final, todos os participantes receberam uma medalha de participação, e as equipes campeãs puderam escolher a instituição a qual destinada à doação dos alimentos, que será a ABIMC (Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição).

