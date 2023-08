Judô de Aquidauana é destaque nos Jogos Escolares e garante uma vaga para o Brasileiro

Divulgação

Aquidauana mais uma vez foi destaque nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 12 a 14 anos. Desta vez, a modalidade de judô, masculino e feminino, conquistaram resultados expressivos para o município.

Os jogos foram disputados em Campo Grande-MS, nos dias 05 e 06 de agosto no ginásio do Rádio Clube. No total, a equipe aquidauanense no feminino conquistou 04 medalhas, sendo 01 de ouro e 03 de bronze, na classificação geral ficou em 4ª lugar, num total de 20 municípios participantes.

Já no masculino, foram ganhas 03 medalhas, sendo 01 de prata e 02 de bronze e na classificação geral ficou em 5ª lugar, com 19 municípios participantes.

Os atletas/alunos que compõe, a equipe aquidauanense são integrantes do Projeto Pelotão Esperança e das escolas da Rede Estadual de Ensino de Aquidauana. Eles são treinados pelo professor e sansei Osvaldo Benevides Junior, da academia Top Fight/Judô Moura de Aquidauana.

Os medalhistas da delegação aquidauanense são: Anna Clara medalha de ouro na categoria 38kg, aluna do Projeto Pelotão Esperança e da Escola Cejar e vai representar Mato Grosso do Sul nos Jogos escolares Brasileiros de judô.

Samara Gabrielly- medalha de bronze na categoria 48kg, aluna do projeto Pelotão Esperança e da Escola Cejar; Manuela Cacho - medalha de bronze na categoria 58kg, aluna da Escola Marechal Deodoro e Maria Eduarda medalha de bronze na categoria 53kg, aluna da Escola Marechal Deodoro.

Os medalhistas masculinos são: Renan Coutinho- medalha de prata na categoria 36kg, aluno do Projeto Pelotão Esperança e da Escola Cejar; Leandro Ocampos medalha de bronze na categoria 44kg, aluno da Escola Centro Cristão de Ensino e Yago Wild medalha de bronze na categoria 53kg aluno da Escola Cejar.

Também representaram Aquidauana na competição, os atletas: Arthur Alviço - categoria 48kg, aluno do Projeto Pelotão Esperança e da Escola Cejar; Andre Isler - categoria 58 kg, aluno da Escola Falcão e Eduarda Marques-categoria 40kg, aluna da Escola CEJAR.

Em nota, o sansei Osvaldo Junior e toda delegação aquidauanense agradeceram a Prefeitura de Aquidauana e a Fundação de Esportes do Município (FEMA) pelo suporte e apoio para a participação dos judocas. “Também deixamos nossos agradecimentos aos pais dos alunos que estão sempre aptos a ajudar e apoiar os atletas”, completou o sensei Junior.