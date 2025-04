Judoca de Aquidauana conquista ouro e faz histórica na Gymnasiade 2025

Anna Clara brilhou desde a primeira luta / Rede social

A jovem judoca Anna Clara Alegre Mendes, de apenas 13 anos, conquistou um feito inédito e histórico nesta sexta-feira, 11. Representando o Brasil na Gymnasiade 2025, maior competição escolar do mundo, ela garantiu a medalha de ouro na categoria até 36 kg, levando o nome de Aquidauana ao topo do pódio internacional.

A competição, que reúne jovens atletas de diversos países, está sendo realizada entre os dias 4 e 14 de abril, na cidade de Zlatibor, na Sérvia. Anna Clara brilhou desde a primeira luta, superando adversárias da Mongólia e da Ucrânia. Na grande final, enfrentou novamente uma representante da Mongólia e venceu com uma imobilização técnica, consagrando-se campeã mundial estudantil.

Estudante da Cejar (Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro), Anna Clara treina sob a orientação do sensei Osvaldo Benevides Junior, na Academia Top Fight. Ela também integra o Programa MS Desporto Escolar (PRODESC), iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul que apoia talentos esportivos da rede pública de ensino.

Com essa conquista, Anna Clara se torna a primeira judoca estudantil no nível de rendimento de Aquidauana a alcançar o ouro em uma competição de nível mundial.



