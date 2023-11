Judoca de Aquidauana é Ouro nos Jogos Escolares Brasileiros

Anna Clara com a conquista, em Brasília / Divulgação

A aquidauanense Anna Clara Alegre Mendes, aluna da Escola CEJAR e integrante do Pelotão Esperança e da Academia Judô Moura de Aquidauana, subiu ao pódio no fim de semana, vencendo a série prata, dos Jogos Escolares Brasileiros, em Brasília, no Distrito Federal.

Representando Mato Grosso do Sul na competição, Anna competiu na faixa etária de 12 a 14 anos e lutou na categoria até 36 kg, onde foi campeã da série prata. Segundo a Prefeitura Municipal, a judoca fez parte do campeonato com outros 6.174 estudantes, comissão técnica e dirigentes.

Anna Clara é treinada pelo professor Osvaldo Benevides Junior, que considerou a conquista da atleta “uma vitória do judô escolar para Aquidauana e para MS”.

“Estamos muito felizes e orgulhos com a conquista da Anna. Agradeço aos pais da atleta, o Cleverson e a Fátima e aos nossos apoiadores de primeira hora,a Prefeitura de Aquidauana, a FEMA, o prefeito Odilon Ribeiro e o vereador Clériton. Não posso deixar de agradecer a parceria dos nossos colegas de treino, pelo suporte oferecido para nossa equipe”, disse o sensei Osvaldo Junior.

Os JEBs contam com 18 modalidades esportivas e mais duas de demonstração: curling e esgrima. Atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, wrestling e xadrez têm disputas valendo medalhas.

*Com informações da assessoria de imprensa.