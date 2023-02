Judocas de Aquidauana ganham destaque em Torneio de MS

O Torneio Início de Judô abre a temporada de competições dessa modalidade, foi realizado com apoio do Governo do Estado de MS / Divulgação

O município de Aquidauana foi representado no Torneio Início de Judô, que aconteceu no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), em Campo Grande, no último sábado (11).

Para a participação dos jovens judocas, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes (FEMA) apoio a delegação.

No total, participaram do evento 687 judocas (437 no masculino e 250 no feminino), que representaram 17 clubes e seis projetos sociais.

O evento foi organizado pela Federação de Judô de Mato Grosso do Sul.

Os atletas de Aquidauana computaram excelentes resultados, ficando assim a classificação: Medalha de ouro - Isadora Sadhas (Sub 13); Anna Beatriz Mendes (Sub 18), Anna Clara Mendes (Sub 13); Medalha de Prata - Lorraine Gregório (Sub 13), Leandro Ocampos (Sub 13) e Flávia Costa (Sub 18); Medalha de Bronze - Flávia Costa (Sub 21), Manuela Cacho (Sub 15), Maria Eduarda Gamarra (Sub 15) e Samara Santos (Sub 13).

Já os quintos lugares nas categorias, predominou os judocas aquidauanenses: Yago Martins, Renan Coutinho, Arthur Aristimunha e José Lipú. Vale destacar que os jovens judocas aquidauanenses são alunos dos projetos sociais da prefeitura: Bombeiros do Amanhã, Pelotão Esperança, do Prodesc na Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro (Cejar) e Academia Top Fight.

O Torneio Início de Judô abre a temporada de competições dessa modalidade, foi realizado com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

O sensei Osvaldo Junior agradeceu aos pais e familiares dos atletas pela confiança e ajuda para que os pequenos pudessem se dedicar aos treinamentos e à competição e, também, ressaltou a importância dos alunos poderem contar com o apoio da Administração Municipal.

“Sábado, participamos do Torneio Início de Judô, na cidade de Campo Grande e foi de fundamental importância termos o apoio do prefeito Odilon Ribeiro, do diretor da FEMA - Weliington Moresco e equipe também do sensei Moura, que nos deram suporte na competição”, disse Osvaldo Junior.