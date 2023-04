Judocas de MS participam da fase regional do Campeonato Brasileiro de Judô

Judocas de MS participam de campeonato / Divulgação Fundesporte

O judô sul-mato-grossense será representado por 163 atletas e 16 técnicos no Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV 2023. A fase regional acontece em Brasília (DF), com disputas no Ginásio do Cruzeiro, neste sábado (1º) e domingo (2).

A delegação estadual tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Para custear as despesas dos sul-mato-grossenses na competição, foi celebrado termo de fomento junto à FJMS (Federação de Judô de Mato Grosso do Sul), com repasse no valor de R$ 163 mil do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS). “Mato Grosso do Sul é uma das referências e também uma das potências quando o assunto é judô. O trabalho de excelência realizado pelos projetos sociais vinculados à FJMS e pelos clubes tem revelado grandes atletas e trazido muitas conquistas para o nosso estado”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Segundo a CBJ (Confederação Brasileira de Judô), que organiza o evento, 783 judocas vão para os tatames, representando seis unidades federativas: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. As disputas serão nas classes sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior (feminino e masculino), nas categorias de peso superligeiro, ligeiro, leve, meio-leve, meio-médio, médio, meio-pesado, pesado e superpesado.

“A fase regional do Campeonato Brasileiro historicamente sempre foi muito acirrada e é uma das competições de maior nível técnico do país. Mato Grosso do Sul está preparado para mais uma edição, leva uma delegação muito forte de atletas e comissão técnica, e conta com esse apoio importante do Governo do Estado”, enfatiza o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

Além de garantir pontos para o ranking nacional da CBJ, os melhores atletas nesta etapa regional classificam-se para as fases finais do Campeonato Brasileiro de cada classe etária. A última edição do Região IV foi sediada em Campo Grande, em maio do ano passado, com vitória sul-mato-grossense no quadro geral de medalhas por estados. A equipe de Mato Grosso do Sul conquistou 111 medalhas (36 ouros, 28 pratas e 47 bronzes).

Representam Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro – Região IV 2023 judocas de 15 clubes e cinco projetos sociais da FJMS (confira aqui a lista completa de atletas). A programação tem início neste sábado (1º), com lutas nas classes sub-13, sub-18 e sênior. Já o domingo (2) será dedicado aos combates do sub-15 e sub-21.