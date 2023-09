Judocas de MS se destacam no Campeonato Estadual

Judocas medalhistas / Divulgação

O ginásio do Rádio Clube, em Campo Grande, foi palco do Campeonato Estadual de Judô 2023, no último fim de semana. Com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a competição teve a presença de 443 judocas (196 mulheres e 247 homens).

Destes, 30 fazem parte do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), iniciativa da Fundesporte junto à SED (Secretaria de Estado de Educação) que desenvolve treinamento esportivo no contraturno das aulas nas escolas da Rede Estadual de Ensino. Os estudantes-atletas brilharam no campeonato, conquistando 10 medalhas (duas de ouro, três de prata e cinco de bronze). A equipe terminou no 11º lugar no quadro geral de medalhas.

Nathália Pires foi um dos destaques da equipe. A judoca subiu duas vezes no pódio: campeã na categoria meio-pesado (até 70 kg), pela classe sub-18, e terceira colocada na médio (até 70 kg), pela classe dangai. Caio Werkhauser também se sobressaiu no Estadual. O estudante-atleta faturou o ouro na categoria leve (até 73 kg) da classe dangai e colocou no peito a medalha de bronze na categoria meio-médio (até 73 kg) pelo sub-18.

“O resultado foi muito bom. Foi bom pelo seguinte: a participação. É a primeira vez que o Prodesc participa oficialmente com tantos alunos assim. E isso nos abriu uma porta tremenda, sabe? Um leque de oportunidades para que as crianças possam participar e aproveitar o judô na íntegra, um poderoso instrumento de educação e de formação do cidadão”, frisa Amadeu Dias Júnior, sensei e coordenador do judô pelo Prodesc.

Moura renova o título

A Associação Desportiva Moura renovou o título de campeã estadual. O clube campo-grandense chegou ao bicampeonato graças às 55 medalhas alcançadas, sendo 24 de ouro, 15 de prata e 16 de bronze. Em segundo lugar ficou a Associação Yada de Judô, de Itaporã, com 42 medalhas (20 de ouro, 10 de prata e 12 de bronze). O Judô Clube Rocha/Rádio Clube fechou o pódio com 38 medalhas (16 de ouro, 13 de prata e nove de bronze).

Foram ao tatame atletas das classes sub-11, sub-13, sub-15, sub-28, sub-21, sênior e dangai. As categorias de peso são superligeiro, ligeiro, meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado, pesado e superpesado.

No total, o Campeonato Estadual de Judô reuniu 19 clubes e sete projetos sociais, de nove municípios: Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Itaporã, Naviraí, Nioaque, Terenos e Três Lagoas.

Confira todos os detalhes do Campeonato Estadual de Judô 2023: Relatório final - FJMS Estadual 2023.