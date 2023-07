Juventus FC está na final do Campeonato Interclubes Indígena de MS

Divulgação

A equipe da comunidade indígena Água Branca, Juventus Futebol Clube, está na grande final do Campeonato Interclubes Indígena de Mato Grosso do Sul, que está sendo disputado no Distrito de Taunay, pertencente ao município de Aquidauana-MS.

A equipe conta com jogadores das 04 aldeias do município, além de jogadores da cidade, e a finalíssima será no dia 05 de Agosto, as 14h, no Estádio São Francisco, contra a equipe Cruzeiro FC, anfitriã do Campeonato.

O Campeonato tem mais de R$ 6 mil em premiações para os primeiros colocados, além de troféus, medalhas e premiações individuais.

O responsável pela equipe, Alessandro, convida toda a população de Nioaque a prestigiar o time da Juventus Futebol Clube na grande final e agradece os parceiros Roney Freitas, Vereador Sérgio Terena, Site CidadedasVogais e Mercado União 2.