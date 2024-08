Lançamento da 2ª Corrida dos Poderes terá palestra de especialista em treinamento

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, sob a liderança do seu presidente, desembargador Sérgio Fernandes Martins, convida todos para participarem da 2ª edição da Corrida dos Poderes.

O evento, que será realizado no dia 26 de outubro no Parque dos Poderes, em Campo Grande, faz referência às comemorações do Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 do mesmo mês. A Corrida dos Poderes tem como objetivo incentivar a atividade física entre os servidores, promovendo saúde e qualidade de vida.

Antes da corrida, haverá o lançamento oficial do evento no dia 28 de agosto, às 16h30, no Auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo (Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n, Parque dos Poderes, Campo Grande). Nessa ocasião, o especialista em treinamento de atletas profissionais, Márcio Atalla, realizará uma palestra sobre os benefícios da prática regular de exercícios físicos.

Em 2023, a Corrida dos Poderes contou com a participação de cerca de 2.000 pessoas e arrecadou 2.500 brinquedos para distribuição a crianças carentes durante o período do Natal. Essa campanha de doação de brinquedos será mantida na edição de 2024.

Todos estão convidados a se inscreverem e participarem dessa importante iniciativa, que promove a saúde, o bem-estar e o espírito de comunidade.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul