Lançamento da Corrida dos Poderes terá palestra com atleta paralímpico Yeltsin Jacques

Saul Schramm/Secom/Arquivo

O evento é voltado a servidores públicos, que podem se inscrever gratuitamente pelo site da Escola de Governo. Quem garantir vaga antecipada terá direito a certificado de participação.

A 3ª edição da Corrida dos Poderes será lançada na próxima quinta-feira (28), às 16h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. O destaque da solenidade será a palestra do atleta paralímpico e comunicador Yeltsin Jacques, que compartilhará sua trajetória de superação e conquistas no esporte.

A Corrida dos Poderes será realizada em 25 de outubro, em frente à Assembleia Legislativa, em comemoração ao Dia do Servidor Público. As inscrições para a prova começam no dia 29 de agosto, às 9h, exclusivamente pela internet. O primeiro lote é reservado a servidores estaduais e, a partir de 23 de setembro, será aberto ao público em geral.

No total, serão disponibilizadas 4.200 vagas em diferentes categorias. A taxa de inscrição será a doação de um brinquedo novo, destinado ao programa Caixa Encantada, que apoia crianças em situação de vulnerabilidade.

Promovida em parceria entre os Três Poderes de Mato Grosso do Sul, a corrida chega à sua 3ª edição reforçando os valores de esporte, cidadania e solidariedade.

