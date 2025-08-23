Acessibilidade

23 de Agosto de 2025

Esportes

Lançamento da Corrida dos Poderes terá palestra com atleta paralímpico Yeltsin Jacques

Promovida em parceria entre os Três Poderes de Mato Grosso do Sul, a corrida chega à sua 3ª edição reforçando os valores de esporte, cidadania e solidariedade

Redação

Publicado em 23/08/2025 às 09:02

Saul Schramm/Secom/Arquivo

A 3ª edição da Corrida dos Poderes será lançada na próxima quinta-feira (28), às 16h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. O destaque da solenidade será a palestra do atleta paralímpico e comunicador Yeltsin Jacques, que compartilhará sua trajetória de superação e conquistas no esporte.

O evento é voltado a servidores públicos, que podem se inscrever gratuitamente pelo site da Escola de Governo. Quem garantir vaga antecipada terá direito a certificado de participação.

A Corrida dos Poderes será realizada em 25 de outubro, em frente à Assembleia Legislativa, em comemoração ao Dia do Servidor Público. As inscrições para a prova começam no dia 29 de agosto, às 9h, exclusivamente pela internet. O primeiro lote é reservado a servidores estaduais e, a partir de 23 de setembro, será aberto ao público em geral.

No total, serão disponibilizadas 4.200 vagas em diferentes categorias. A taxa de inscrição será a doação de um brinquedo novo, destinado ao programa Caixa Encantada, que apoia crianças em situação de vulnerabilidade.

Promovida em parceria entre os Três Poderes de Mato Grosso do Sul, a corrida chega à sua 3ª edição reforçando os valores de esporte, cidadania e solidariedade.

