Lançamento oficial da Corrida dos Poderes será hoje

Divulgação

Para promover a prática de atividades físicas e uma vida mais saudável, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas criaram a Corrida dos Poderes, que será lançada nesta quarta-feira, 13, às 17h30, na Concha Acústica do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O evento já tem data marcada: será no Dia dos Servidores Públicos, 28 de outubro. Haverá caminhada de 3 quilômetros e corridas com percurso de 5 e 10 quilômetros, no Parque dos Poderes Pedro Pedrossian. A realização da ação é da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul e a corrida tem como madrinha a primeira-dama Mônica Riedel.

Qualquer um pode participar, não precisa ser servidor. Melhor ainda: a inscrição será gratuita. A única exigência é a doação de um brinquedo novo no momento da retirada do kit da corrida, um dia antes.

Com isso, a solidariedade também será um mote dessa iniciativa e todos poderão contribuir com a campanha de arrecadação de brinquedos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul ajudando meninos e meninas a terem um Natal mais alegre e lúdico.

No lançamento, nesta quarta-feira (13), será informado como fazer a inscrição.