Liga Esportiva Aquidauanense lança campeonatos de futebol em noite de expectativas

A reunião, que contou com a presença de representantes dos clubes participantes, foi crucial para definir o chaveamento e o regulamento das competições. O presidente da LEA, Adriano Rodrigues, compartilhou com a equipe do O Pantaneiro sobre a tradição e a importância do Campeonato Amador para a região:

Na noite desta quarta-feira, dia 30, o Espaço Vitória, situado no Parque de Exposições de Aquidauana, foi o palco para o lançamento oficial de dois eventos esportivos que prometem agitar os campos da cidade. A Liga Esportiva Aquidauanense (LEA) anunciou a realização do 74º Campeonato Amador de Aquidauana e da Copa Supermercados Princesa de Futebol Suíço.

"Um campeonato legalizado hoje nos teria três equipes, seriam o Guarandi, Botafogo e o Dec. E não é viável realizar uma copa com essa quantidade. Estamos traçando um caminho para o próximo ano, queremos chegar em 2024 com essas doze equipes legalizadas e também implementar uma série B com outras dez ou doze equipes que estão ingressando na liga neste ano."

De acordo com informações fornecidas pelo presidente, o Campeonato Amador contará com a participação de 12 equipes, enquanto a Copa Supermercados Princesa de Futebol Suíço já possui 10 equipes confirmadas até o momento. Adriano acrescentou: "Esta Copa Supermercados Princesa teve suas inscrições abertas, e estamos felizes em anunciar que já temos dez equipes inscritas e prontas para competir nesta Copa."



A organização estabeleceu o prazo até o final do mês de setembro para que todas as equipes entreguem suas documentações. A previsão é que os campeonatos tenham início no mês de outubro.