Liga Esportiva Aquidauanense retorna com nova diretoria determinada a fortalecer o esporte

Adriano da Selaria foi eleito novo presidente / Hélio Tinoco

Após cinco anos de paralisação, a Liga Esportiva Aquidauanense (LEA) está de volta e promete impulsionar o cenário esportivo da cidade. Sob a liderança do novo presidente, Adriano da Silva Rodrigues, conhecido como Adriano da Selaria, a entidade recebeu uma nova diretoria e está pronta para retomar suas atividades.

Em entrevista ao O Pantaneiro, Adriano expressou sua gratidão pela oportunidade de liderar a LEA e destacou a determinação da nova diretoria em contribuir para o desenvolvimento do esporte local.





"Tenho que agradecer quem deu essa oportunidade e confiança a nossa chapa, são feitas de pessoas com bastante qualidade, pessoas que gostam do esporte, pessoas que estão determinadas a ajudar, não a min, mas a Liga Esportiva de Aquidauana."



A nova diretoria da LEA é composta por Adriano da Silva Rodrigues como presidente, Rhobson Lima (O Pantaneiro) como vice-presidente, Raoni Alves Corrêa Marques como 1º secretário, Carlos Augusto Nepomuceno como 2º secretário, Luzimaer Alcione Leonardo como 1º tesoureiro e Raudinei Soares F Marçal como 2º tesoureiro.

The Blues conquistou o título do Campeonato Amador de Aquidauana - Divulgação



Atualmente, a liga conta com apenas três clubes regularizados: Botafogo F.C, DEC (Dissidente Esporte Clube) e S.E Guanandy.



Em 2018, a equipe do The Blues conquistou o título do Campeonato Amador de Aquidauana. O evento foi último organizado pela Liga Esportiva Aquidauanense.



Conheça um pouco da história da Liga Esportiva Aquidauanense:



Com 84 anos de história, a LEA é uma das instituições mais antigas de Aquidauana. Sua fundação ocorreu em 14 de junho de 1939, e o primeiro evento realizado foi o Torneio Início, que contou com a participação do Centro Sportivo Marechal Mallet, Sport Club Brasil, Operário Athelico Club, Sport Club XI de Agosto e Palmeia FC. O título da competição inaugural ficou com o Centro Sportivo Marechal Mallet, marcando o início de uma trajetória esportiva memorável.