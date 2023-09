Liga MS Futsal: Nioaque estreia com empate na competição

Divulgação

Neste último sábado, 2, no Ginásio Municipal, a equipe da Seleção de Nioaque estreou na Liga MS Futsal 2023, o placar foi de 5 x 5 contra a Seleção de Guia Lopes da Laguna.

Foram dois jogos o primeiro foi as 19h entre as equipes Mixto União Antônio João (atual campeã da Liga), e Seleção Antônio João, o placar foi de 4 x 4. Posteriormente teve o jogo da anfitriã contra Guia Lopes da Laguna.

O coordenador da Liga MS Futsal 2023, Professor Teo, agradece a todos os colaboradores que não mediram esforços para que tudo sucedesse bem e informa que os próximos jogos desta chave serão dia 16 de Setembro em Antônio João.

A rodada de jogos teve o apoio da Prefeitura de Nioaque, através do Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Liga MS de Futsal

Esta edição da Liga terá a participação de 45 equipes, divididas em quatro conferências: Central, Sul, Pantanal e Bolsão/Norte. Os campeões de cada etapa regional se encontram na fase final, que vai definir o campeão geral, prevista para ocorrer no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), em Campo Grande, nos dias 16 e 17 de dezembro.

De acordo com a organização, o detentor do título representará Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Ligas em 2024, que tem organização da ABLF (Associação Brasileira de Ligas de Futsal). Atual campeão, o Clube Mixto União, de Antônio João, leva o nome do estado na competição nacional deste ano, marcada para acontecer entre 10 e 16 de novembro, em Macapá (AP).

Os campeões estaduais até o momento são: AABB/Murano, de Campo Grande (2020); Fazenda Bom Futuro, de Aral Moreira (2021) e Clube Mixto União, de Antônio João (2022).