Mãe de atleta aquidauanense que morreu durante partida diz que menino era cheio de sonhos

Aos 21 anos, jogador passa mal e morre durante partida de futebol / Reprodução/Facebook

Anderson Costa era sinônimo de alegria, persistência e cheios de sonho. A descrição foi feita pela mãe.

"Não desistia nunca, se espelhava no Neymar", diz Lucilene dos Santos Costa, 45 anos, que destaca ainda que o menino queria ser jogador de grandes clubes de futebol.

A voz da mãe, embargada e um pouco ofegante ao segurar as lágrimas, vem pontual ao falar orgulhosa do filho, conforme descreveu ao Campo Grande News.

"Correu atrás, passou por várias cidades e nunca desistia". Junto, sempre vinha o apoio de dona Lucilene.

"Eu falava 'apoio tudo que você quiser fazer, filho'", comenta. A família é de Nioaque, mas atualmente a mãe mora em Campo Grande, cidade onde Anderson também passava boa parte de seus dias. Ainda ao site, ela conta que o filho começou a jogar bola desde pequeno.

"Começou na escolinha de Nioaque, depois a gente começou a levar ele para Campo Grande, onde jogou no Operário, passou por Dourados e foi para São Paulo, onde jogou no Tupã", conta.

Depois da experiência no time paulista, Anderson voltou para Mato Grosso do Sul. "Ele veio, se profissionalizou no time de Maracaju e depois jogou pelo Aquidauanense. Atualmente estava sem clube porque tinha decidido parar e entrar no Exército em fevereiro".

A mãe ainda tenta entender a morte precoce do rapaz na noite de ontem. "Sempre foi um menino saudável, em todos os clubes que passou fazia exames.

O pai dele tinha convênio médico, sempre estava se cuidando. Ontem terminou o jogo, ele saiu andando e caiu.

Acredito que foi infarto ou uma veia estourou na cabeça", diz. A mãe tenta se confortar nas lembranças. "Estou acabada, destruída. Ele era um menino de 21 anos, com sonhos, sempre ajudou todo mundo, sempre pensou nas pessoas", finaliza.

HISTÓRICO

O jogador Anderson Costa, 21 anos, o “Costinha”, que morreu na noite de ontem (19) após passar mal durante uma partida de futebol em Nioaque, já foi atleta do Aquidauanense da categoria sub-20 e fez parte também do elenco profissional.

Segundo informações do presidente do Aquidauanense Futebol Clube, João Garcia, Costinha foi vice-campeão estadual sub-20, disputou a Copa São Paulo e a Copa Verde pelo azulão.

“Era um atleta muito querido por todos e criou um ciclo de amizade muito grande em Aquidauana e Anastácio. A notícia do falecimento do atleta comoveu a todos, várias pessoas entre amigos e atletas que jogaram com Anderson ficaram chocados com a informação”, lamentou. O jogador passou mal durante partida, chegou ser levado para o hospital de Nioaque, mas não resistiu e morreu. As causas da morte serão investigadas.