Maratona interdita trânsito de Bonito no fim de semana

O DEMTRAT (Departamento Municipal de Trânsito e Transporte) comunicou que importantes vias da cidade serão interditadas nos dias sábado e domingo, 21 e 22 de junho. As alterações no tráfego ocorrem em razão da realização da 1ª Meia Maratona Rotary Club de Bonito.

A Rua Luís da Costa Leite será totalmente interditada no trecho compreendido entre as ruas XV de Novembro e Nelson Felício dos Santos. A medida visa à organização da estrutura do evento e à segurança dos participantes e pedestres.