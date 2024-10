Marcus D'Almeida é bronze na final da Copa do Mundo do tiro com arco

O carioca Marcus D’Almeida faturou a medalha de bronze na grande final da Copa do Mundo de tiro com arco, que reuniu no domingo (20) os oito melhores atletas do planeta em Tlaxcala (México). Campeão ano passado, D’Almeida também já conquistara prata na Copa do Mundo no início da carreira, em 2014. Os sul coreanos Kim Woojlin e Lee Work Seok foram para final, e levaram ouro e prata, respectivamente. Woojlin, que eliminou D’Almeida nas oitavas dos Jogos de Paris, venceu de virada o compatriota Seok, bronze olímpico em Paris, por 7 a 3.

"É muito difícil chegar até a final, e ainda mais desafiador estar no pódio dois anos seguidos. O ouro não veio, mas eu dei o meu melhor, dentro do que meu corpo aguentou e do que minha mente permitiu. Depois de Paris, precisei de muito apoio para me manter firme e focado no objetivo de sair daqui com uma medalha", revelou o brasileiro após a conquista, em rede social.

A final da Copa do Mundo teve início na fase de quartas de final. No primeiro duelo, Marcus D’Almeida passou fácil pelo espanhol Andrés Temiño por 6 a 2. Na sequência, o brasileiro caiu na semifinal diante sul-coreano Seok por 6 a 4. Depois, na disputa pelo bronze, D’Almeida levou a melhor sobre o mexicano Matias Grande, por 6 a 2.

