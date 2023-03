Matheus Luciano sofre lesão grave e fica fora da temporada

Matheus saiu chorando do jogo / eduardofotoms

Ele sofreu uma contusão grave na partida contra o Costa Rica no jogo de ida pela fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futebol realizada sábado (25), no estádio Mario Pinto em Aquidauana. Partida em que o azulão venceu por 1 a 0.

O jogador, ainda no segundo tempo, lesionou em uma dividida com jogador Tiziu do Costa Rica.

Segundo departamento médico, o lateral pode ter rompido o ligamento cruzado do joelho esquerdo. E já pensando no bem-estar do profissional, a diretoria do Aquidauanense encaminhou Matheus Luciano para a cidade de São Paulo para uma avaliação mais detalhada e tratamento.