Maurício e Kaiki Bruno são convocados para a Seleção Brasileira Pré-Olímpica

O treinador da Seleção Brasileira Pré-Olímpica, Ramon Menezes, convocou, no sábado, dia 30, dois novos atletas para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, na Venezuela: Maurício, do Internacional, e Kaiki Bruno, do Cruzeiro.

Eles foram chamados para as vagas de Luan Cândido, do Red Bull Bragantino, e Danilo, do Nottingham Forest (ING).

A competição acontecerá na Venezuela entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024 e classifica os dois primeiros colocados para os Jogos Olímpicos de Paris.

Na primeira fase, a equipe brasileira está no Grupo A e enfrentará a Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A Seleção começa a preparação no dia 8 de janeiro na Granja Comary, em Teresópolis. No dia 16, a delegação embarca para a Venezuela.

Veja a lista dos convocados por Ramon Menezes:



Goleiros:

Mycael - Athletico-PR

Andrew - Gil Vicente (POR)

Matheus Donelli - Corinthians



Laterais:

Vinícius Tobias - Real Madrid (ESP)

Matheus Dias - Internacional

Kaiki Bruno - Cruzeiro

Patryck - São Paulo



Zagueiros:

Kaiky Fernandes - Almeria (ESP)

Arthur Chaves - Acadêmico de Viseu (POR)

Robert Renan - Zenit (RUS)

Michel - Palmeiras

Meio-campistas:

Andrey Santos - Nottingham Forest (ING)

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Aleksander - Fluminense

Ronald - Grêmio

Gabreil Pirani - DC United (EUA)

Maurício - Internacional

Atacantes:

Marquinhos - Nantes (FRA)

Giovane - Corinthians

Gabriel Pec - Vasco da Gama

Guilherme Biro - Corinthians

Endrick - Palmeiras

John Kennedy - Fluminense