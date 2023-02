Mauro Marino não é mais técnico do Aquidauanense e agradece apoio da torcida

Mauro soma 203 jogos no comando do Aquidauanense / Vinicius Eduardo

Mauro Marino não é mais o técnico do Aquidauanense.

Após cinco anos, o treinador deixa o clube depois de apenas três jogos na temporada 2023, com duas derrotas e uma vitória.

“Agradecer ao torcedor que sempre me apoiou, desde a minha volta, em 2018 pra cá, a gente teve momentos bons aí, colocamos o clube no cenário nacional, às vezes com pouco recurso, mas o apoio da torcida foi fundamental”, disse ele a equipe do O Pantaneiro.

O técnico acabou demitido após a derrota para o Operário AC, em Caarapó, no entanto, esse não foi o motivo da demissão.

O motivo teria sido o fato de o treinador não blindar o elenco, atitude que incomodou jogadores e a diretoria, que decidiu pela saída de Mauro, na noite desta terça-feira.

No clube desde 2018, Mauro Marino subiu o Azulão da Série B para a Série A e chegou a duas finais do Estadual no período, sendo derrotado em ambas.

Mauro soma 203 jogos no comando do Aquidauanense durante todas as passagens pelo clube, sendo disparado o técnico com mais jogos na função pelo time.

Em nota o Aquidauanense agradece o treinador: "Mauro Marino deixou o comando técnico do Aquidauanense Futebol Clube. A diretoria do azulão reuniu com o profissional e anunciou a sua saída. Nesta terça-feira, os treinos foram comandados pelo professor Juarez Martins. A direção do clube, agradeceu os trabalhos prestados pelo profissional e deseja sucesso em seus novos desafios.