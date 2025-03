Menina de 10 anos impressiona atletas no morro do Paxixi ao correr 14 km

Júnior Barbosa, treinador e tio da atleta, comenta sobre o esforço e empenho da jovem. / Celine Regis / O Pantaneiro

Júlia Pereira dos Santos, de apenas 10 anos, destacou-se ao concluir uma prova de 14 quilômetros, no Morro do Paxixi, em Aquidauana. A disputa reuniu atletas de todas as idades de categoria livre, no último domingo, dia 9, e a pequena Júlia demonstrou determinação ao não desistir em nenhum momento.

Embora sem saber a colocação exata, o desempenho de Júlia chamou a atenção dos demais atletas na categoria livre, em especial pela coragem e persistência da menina em enfrentar e concluir o desafio. A pequena participou da competição ao lado de adultos e atletas mais experientes e não se deixou intimidar, demonstrou habilidade em manter o ritmo e a disposição durante toda a prova.

Para o treinador Junior Barboza, que também é tio da atleta, “Ela vem se desenvolvendo dentro da equipe e tem um futuro brilhante pela frente, já participou de umas 10 provas até o momento e a maior distância que ela foi é a de 15 quilômetros”, e ressalta ainda "O intuito do esporte é a transformação de vidas, e essa criança é um exemplo disso, a superação dela diante das dificuldades que ela passou na sua vida foi só agregando mais força para ela".

Além de ser uma referência para os colegas de mesma faixa etária, Júlia também é exemplo para adultos e pessoas que, muitas vezes, duvidam do impacto transformador do esporte na vida das pessoas. A atleta afirma e incentiva de certa forma dizendo, “Eu me sinto alegre e bem, correndo”.