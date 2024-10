Mesmo no 0 a 0, Flamengo garante classificação na Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians em campo / Marcelo Cortes, Flamengo

Corinthians e Flamengo ficaram no 0 a 0 o que garantiu a classificação do rubro-negro para a final da Copa do Brasil. O jogo foi domingo (20) na arena Neo Química.

O Flamengo havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o que lhe permitiu avançar para a decisão com um desempenho defensivo sólido.

O primeiro tempo começou em alta velocidade. O Flamengo quase abriu o placar logo aos 9 minutos, quando Alex Sandro cabeceou para as redes após uma cobrança de falta de De Arrascaeta.

No entanto, o bandeirinha assinalou impedimento, anulando o gol e frustrando a torcida. A resposta do Timão veio com uma boa jogada individual de Garro, que, aos 12 minutos, arriscou um chute de fora da área, obrigando Rossi a realizar uma defesa segura.

A partida se tornou mais intensa a partir dos 27 minutos, quando o Flamengo perdeu Bruno Henrique, expulso após uma falta dura em Matheuzinho, segundo o Campo Grande News.

A decisão do árbitro deixou o Rubro-Negro com um a menos, mas a equipe se reorganizou, passando a atuar com três zagueiros para se proteger.

A partir da expulsão, o Corinthians começou a pressionar, com Charles levando perigo aos 38 minutos, quando cabeceou após um cruzamento, mas não conseguiu encontrar o gol. O Flamengo, por sua vez, se defendia bem e tentava aproveitar os contra-ataques. Gerson e Wesley, em jogadas rápidas, tentaram colocar os atacantes em posição de finalizar, mas a defesa corintiana se manteve firme.

No início do segundo tempo, o Timão pressionou, e Yuri Alberto teve uma grande oportunidade aos 48 minutos. Ele girou e finalizou de bate-pronto, mas Rossi fez outra importante defesa, evitando o gol alvinegro. A equipe paulista continuava em busca da vitória, mas a falta de precisão nas finalizações se tornou um problema recorrente.

O Flamengo, mesmo em desvantagem numérica, se defendia com garra. Gerson tentou um chute perigoso aos 39 minutos, mas a defesa do Corinthians estava atenta. Nos minutos finais, o Corinthians pressionou ainda mais, mas a defesa do Flamengo se manteve coesa. Uma cabeçada de Yuri Alberto saiu à esquerda do gol de Rossi, e o time da casa não conseguiu transformar a pressão em gols.

Com o resultado, o Flamengo se concentra na final contra o Atlético-MG, enquanto o Corinthians volta suas atenções para a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. A ordem dos mandos de campo na final será definida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), em sorteio.