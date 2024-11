Mike Tyson perde luta por pontos para Jack Paul

Mike Tyson e Jack Paul no ringue / Netflix, Divulgação

O grande lutador de boxe, Mike Tyson, de 58 anos, perdeu a luta para Jake Paul, de 27, por pontos, após oito rounds, no início da madrugada deste sábado (16), no ringue da AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, Estados Unidos, diante de 80 mil pessoas. A luta foi transmitida pela Netflix com audiência de 1 bilhão de telespectadores.

Os jurados apontaram: 80-72, 79-73 e 79-73.

Cada lutador ficou com uma quantia de US$ 80 milhões (R$ 463 milhões).

No primeiro assalto, Tyson tenta encurralar Paul, mas o adversário jovem tem melhor jogo de perna e tem confiança até para soltar dois direitos de direita.

No segundo assalto, Tyson acerta uma esquerda, enquanto Paul evita a luta na curta distância.

Já no terceiro assalto, Jake acerta bons golpes e Tyson parece sentir o castigo. No quarto assalto, o comando é do youtuber, Tyson parece ter cansado.

No quinto assalto, Paul intensifica os golpes na linha de cintura e até conecta um upper. Tyson tenta caminhar em direção do rival, mas parece esgotado fisicamente.

No sexto, Jake Paul ‘bate e sai’, não dando chances de Tyson se aproximar. O veterano precisava do nocaute para vencer.

Paul domina também o sétimo assalto, com direito a bons cruzados.

Tyson parece não ter mais forças para reagir. No oitavo e último assalto, Tyson acerta Paul na curta distância, mas a resposta vem com um direto na cabeça do ex-campeão.

O duelo fez parte dos cartéis oficiais dos lutadores. Eram previstos oito rounds de dois minutos.

Os atletas não usaram protetores de cabeça e as luvas foram de 14 onças (396 gramas – o normal entre pesos pesados é de dez onças (283 gramas).

Última vez que Tyson havia subido em um ringue de boxe foi em novembro de 2020, quando realizou uma exibição contra o também ex-campeão Roy Jones Jr. O ‘Iron Man’ não fazia um combate de ‘verdade’ desde 11 de junho de 2005, quando perdeu para o irlandês Kevin McBride.

Tyson soma agora 50 vitórias (45 nocautes) e sete derrotas.

Jake Paul é um astro da internet, que se aventurou no boxe. Venceu lutadores sem expressão, mas sabe promover seus combates e possui um público fiel, o que lhe garante muito dinheiro. Ele soma 11 vitórias e uma derrota.