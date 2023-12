Ministério do Esporte cobra providências após acidente de triatleta em rodovia

Trialeta se recupera em hospital / Divulgação

O ministro do Esporte, André Fufuca, emitiu uma nota para cobrar providências na punição do motociclista suspeito de atropelar a triatleta Luísa Baptista, na Estrada Municipal Abel Terrugi, em São Paulo.

Luísa está internada na Santa Casa de São Carlos, interior paulista. A estrada teria pouco movimento e é uma das favoritas de atletas para treino.

A nota, Fufuca lamenta o acidente ocorrido no sábado, 23, enquanto a atleta treinava. O ministro diz que acompanha as providências a serem tomadas pelas autoridades de trânsito para que as circunstâncias do acidente sejam esclarecidas e, constatado o desrespeito às leis de trânsito, que os responsáveis sejam punidos na medida do que prevê a legislação.

"O ministro também se solidariza com a família da atleta e torce pela plena recuperação da Luísa".

Acidente

Segundo o site Uol, Luisa passou por cirurgia após sofrer um pneumotórax, fraturas na costela, clavícula e perna, e traumatismo craniano. Já o motociclista, de 27 anos, sofreu ferimentos leves. Ele não possui habilitação e teve a moto apreendida.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de matar.