Ministério do Esporte condena racismo em partida de futsal em escola do DF

Divulgação

O Ministério do Esporte expressou indignação diante de relatos de racismo durante uma partida de futsal em escola do Distrito Federal. Insultos racistas direcionados a jovens atletas foram veementemente condenados, indo contra os valores de igualdade e respeito defendidos pelo ministério.

O esporte escolar, além de formar atletas, deve formar cidadãos, transmitindo valores como respeito e trabalho em equipe. O enfrentamento ao racismo é uma prioridade, com parcerias nacionais e internacionais para promover ações educativas e preventivas.

Solidariedade foi expressa às vítimas e suas famílias, com o compromisso do ministério em erradicar o racismo do esporte e da sociedade, lançando o Plano Nacional Esporte sem Racismo em parceria com o Ministério da Igualdade Racial.