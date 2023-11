Ministério Público proíbe presença de público na decisão do Estadual Feminino

Divulgação

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino termina neste sábado (25). No Estádio Jacques da Luz, às 15h, Operário FC e Corumbaense FC decidem a competição em jogo único. O vencedor levanta a taça e, em caso de empate, a disputa termina nos pênaltis. A partida, no entanto, não poderá ser acompanhada por torcedores nas arquibancadas do estádio.

Na noite desta sexta-feira (24), ofício enviado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ao presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário, orienta a entidade a realizar a partida, assim como acontece nos jogos da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, sem a presença de público. O MP, porém, não considerou que, enquanto a competição masculina é profissional, com a cobrança de ingressos, a feminina é um campeonato amador.

Apesar disso, não há tempo hábil para a Federação conseguir reverter a decisão. “Nós não temos outra opção a não ser seguir o que diz o ofício que nos foi enviado ontem [sexta] por volta das 19h. Queríamos a presença do torcedor para fazer uma grande festa para as equipes finalistas”, lamentou Francisco Cezário.

De acordo com o vice-presidente da Federação e coordenador de competições, Marcos Tavares, a programação para a partida final seguirá e está descartada a possibilidade do jogo não acontecer. “É uma situação triste, já que sabíamos que o torcedor estava se mobilizando, inclusive com campanha solidária. Vamos seguir o que já está planejado com os clubes para a decisão do campeonato”.

Tavares lamentou a falta de tempo para contestar a decisão do MP. “Nós fomos notificados na noite de sexta, sem possibilidade de justificar e solicitar uma revisão. Mas na segunda-feira vamos questionar o Ministério Público, já que a decisão é equivocada, considerando que há diferenças entre competição profissional ou amadora”, completa o dirigente.