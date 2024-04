Ministério seleciona 312 esportistas para o Bolsa Atleta na categoria Pódio

A maioria dos selecionados é de atletas paralímpicos / Agência Brasil

A lista com os nomes dos 312 contemplados com a Bolsa Atleta na categoria Pódio foi divulgada nesta terça-feira, 23, pelo Ministério do Esporte. Dos contemplados, 202 são atletas paralímpicos, quatro guias assistentes e similares também do esporte paralímpico, dois surdolímpicos e 104 olímpicos. São 166 homens e 146 mulheres, todos aptos a usufruir do benefício pelos próximos 12 meses.

A categoria Pódio é a mais alta do Bolsa Atleta, contemplando, desde 2013, atletas com chances de medalhas e de disputar finais em Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Com a publicação da Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023 também com chances nos Jogos Sudolímpicos.

O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, destinou R$ 18,3 milhões para o pagamento das quatro categorias. Os beneficiados irão receber uma bolsa que varia de R$ 8 mil a R$ 15 mil mensais. Todos os beneficiados seguiram os critérios estabelecidos pelo Ministério do Esporte. Com a divulgação dos nomes, o próximo passo para os contemplados é assinar e encaminhar o termo de adesão, conforme o Edital nº 2, de 28 de dezembro de 2023, publicado na Seção 3, do Diário Oficial da União.

“O Bolsa Pódio é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no Brasil, e que não se resume apenas ao apoio financeiro a esses talentos. É a consolidação do compromisso do governo do presidente Lula em promover a excelência esportiva e representar o país de forma digna em competições internacionais. Para este ano, foram 312 atletas olímpicos e paralímpicos oficializados, fruto de suas performances brilhantes em competições. A grande novidade é a presença de dois atletas surdos e quatro auxiliares do esporte paralímpico” disse o ministro André Fufuca.

“Por meio desse incentivo, estamos investindo no potencial dos nossos atletas e construindo uma base sólida para o futuro do esporte brasileiro. Estou empenhado em fortalecer e expandir o Bolsa Pódio, garantindo que nossos atletas tenham todo o apoio necessário para alcançar seus objetivos e inspirar toda uma nação com suas conquistas”, completou o ministro.

Atletas como Rebeca Andrade e Jade Barbosa, da ginástica artística, Pamela Rosa, do street (skate) e Alan Fonteles, do atletismo paralímpico, tiveram seus nomes inseridos na lista dos beneficiários do programa Bolsa Atleta. Rebeca se prepara para competir em Paris–2024, e falou sobre a importância dessa iniciativa: “O apoio do Programa Bolsa Atleta é fundamental para que o esportista possa planejar e se dedicar com segurança para alcançar os melhores resultados em competições dentro e fora do país”, afirmou a campeã olímpica.

O Programa Bolsa Atleta foi criado em 2005, com o objetivo de patrocinar esportistas de alto rendimento, que tenham bons resultados em competições nacionais e internacionais. O Bolsa Atleta é voltado para esportistas a partir de 14 anos e é considerado um dos maiores programas do mundo de patrocínio direto.

A categoria Pódio é a mais alta do Bolsa Atleta, contemplando, desde 2013, atletas com chances de medalhas e de disputar finais em Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Com a publicação da Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023 também com chances nos Jogos Sudolímpicos.

*Com informações do Ministério do Esporte