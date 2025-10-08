Acessibilidade

08 de Outubro de 2025 • 15:50

Esporte

Mirancopa entra nas quartas de final com rodada decisiva nesta quarta

Partidas começam às 19h no Ginásio Guilherme Maidana

Redação

Publicado em 08/10/2025 às 15:36

A expectativa é de grande público / Ilustrativa

A 41ª edição da Mirancopa entra em uma nova fase nesta quarta-feira (8) com a realização das quartas de final. Os jogos decisivos serão disputados a partir das 19h, no Ginásio de Esportes Guilherme Maidana, e prometem movimentar atletas e torcedores em mais uma noite de emoção e competição acirrada.

A expectativa é de grande público para acompanhar os confrontos eliminatórios, que definirão os times classificados para a semifinal do torneio, um dos mais tradicionais da região.

Com a entrada é gratuita, a organização convida a comunidade a prestigiar os jogos, apoiar as equipes locais e viver de perto o clima esportivo que marca o campeonato.

